Минниханов направил в Мурманск телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Шереметьево

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, где после экстренной посадки загорелся авиалайнер Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«С болью и искренним сопереживанием восприняли татарстанцы известие о гибели множества людей в результате трагедии с самолётом, произошедшей вчера в аэропорту "Шереметьево". Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял в авиакатастрофе своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – указано в телеграмме Президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов выразил соболезнования всем родным и близким погибших в катастрофе, опубликовав запись в своем Instagram-аккаунте.

В воскресенье, 5 мая 2019 года, в московском аэропорту при экстренной посадке загорелся самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. По данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек, из них 26 – жители Мурманской области.

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