В Казани в честь летчика-героя Девятаева выпустят бумажные самолетики и 2019 воздушных шаров

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). 8 мая в Казани состоится акция памяти подвига легендарного летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева, сообщают организаторы.



Подвиг Девятаева оказал огромное влияние как на ход Великой Отечественной войны, так и на развитие советской ракетной программы. Его смелость и отвага позволили Красной Армии уничтожить «Заповедник Геринга» – именно так называли военную базу на немецком острове Узедом, где инженеры Третьего рейха разрабатывали новейшее для того времени оружие – крылатые ракеты Фау-1 и баллистические ракеты Фау-2.



Акцию под названием #Намнужныгерои организуют студенты Казанского речного техникума и администрация Кировского и Московского районов Казани. Мероприятие начнется в 11.00 на территории учебного заведения. Именно его в 1938 году окончил Михаил Девятаев. На площади перед зданием соберутся родственники и близкие героя, студенты, школьники и все, кому дорога память о Михаиле Девятаеве и его подвиге.



После небольшой торжественной части участники акции запустят бумажные самолетики, символизирующие десятки боевых вылетов, которые совершил летчик-истребитель. А кульминацией акции станет запуск в небо 2019 воздушных шаров. Кроме того, во время мероприятия будет организована полевая кухня.



В мероприятии примут участие сын и внучка Михаила Девятаева.

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