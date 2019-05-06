С компании «Челны-Бройлер» взыскали более 5 млн рублей за превышение жиров в сточных водах

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ООО «Челныводоканал», согласно которому компания «Челны-Бройлер» должна будет заплатить 5,1 млн рублей долга за загрязнение сточных вод.

«Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью „Челны-Бройлер“ в пользу Общества с ограниченной ответственностью „Челныводоканал“ 5,1 млн рублей долга», — говорится в решении суда.

В ходе заседания представители предприятия «Челны-Бройлер» ссылались на то, что во время процедуры отбора проб на жиры были нарушены требования методических документов, однако доказательств этому ответчик так и не предоставил.

Судебное разбирательство началось осенью 2018 года и постоянно откладывалось, компании «Челны-Бройлер» удалось добиться дополнительной экспертизы и привлечения к делу Федеральной службы по аккредитации, однако на последнее судебное заседание они не явились. В том числе ответчик пытался приобщить к материалам дела видеозаписи, на которых видны нарушения в процессе забора воды, но суд в этом им отказал.

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