Сериал «Игра престолов» получит продолжение в виде трех спин-оффов

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В своем личном блоге американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин написал о проекте «Долгая ночь» и двух сценариях, связанных с прошлым семьи Таргариен, которые будут спин-оффами сериала «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте Not a blog.

«У нас было пять различных шоу-преемников „Игры престолов“ в разработке, сейчас работа над тремя из них [спин-оффами] отлично продвигается. Проект, который я не должен называть, „Долгая ночь“, будут снимать в этом году», — написал Мартин.

Два других спин-оффа находятся на стадии сценариев, но близятся к завершению.

«О чем они? Я не могу сказать. Возможно, вам нужно купить книгу „Пламя и кровь“ и предложить свои собственные теории», — сообщил писатель в блоге.

Основной сюжет книги «Пламя и кровь» разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов» и рассказывает о правлении династии Таргариен, от Эйгона Завоевателя до регентства Эйгона III. Все повествование в произведении ведется от лица мейстера Гильдейна.

О пяти спин-оффах сериала «Игра престолов» телеканал HBO сообщил еще в 2017 году. На сегодняшний день идут съемки пилотной серии проекта «Долгая ночь».

На сегодняшний день вышло уже четыре серии восьмого заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.