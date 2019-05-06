Президент РТ поддержал инициативы рабочей молодежи по подготовке к 75-летию Великой Победы

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативы рабочей молодежи республики по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предложения были озвучены сегодня на заседании республиканского организационного комитета «Победа».

Представитель Союза молодежи предприятий и организаций РТ Сергей Прохоров рассказал о работе с ветеранами Великой Отечественной войны, которую ведет Казанский пороховой завод. «У нас в отделе кадров есть отдельный специалист по работе с молодежью. Рустам Нургалиевич, просим рекомендовать крупным предприятиям численностью свыше тысячи человек ввести штатную специальность специалиста по работе с молодежью», – отметил молодой человек.

Он также внес ряд предложений по подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. «Мы, работающая молодежь, предлагаем к 75-летию уже сейчас начать готовить серию видеороликов о героях предприятий и о производствах, которые ковали победу в тылу. Это позволит почтить память ветеранов, в то же время повысит престиж рабочих профессий. Помимо видеороликов предлагаем организовать конкурсы рисунков, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, среди детей сотрудников предприятий. В мае следующего года предлагаем провести фестиваль творчества работающей молодежи, посвященной этой тематике. Надеемся на вашу поддержку», – сказал представитель Союза молодежи предприятий и организаций РТ Рустаму Минниханову.

«Очень много правильных и нужных инициатив. Необходимо включить их в решение нашего оргкомитета. Минмолодежи, может, какую-то коллегию организует, посвященную вовлечению молодежи в тему 75-летия Великой Победы? Думаю, что это будет правильная работа», – ответил Президент РТ.

Представитель Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова Дмитрий Пименов проинформировал о работе предприятия в годы Великой Отечественной войны. «На сегодня остались 39 участников той войны и 551 труженик тыла, которые имеют непосредственное отношение к заводу», – заметил он.

«Исторические факты очень важны. Даже представить сложно, как люди работали в то нелегкое время. Об этом нужно помнить и говорить», – резюмировал Рустам Минниханов.

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