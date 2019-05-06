В Казани состоится Суперфинал Mr.Ricco Школьной Футбольной Лиги

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). 12 мая в СК Баскет-Холл состоится Суперфинал Mr.Ricco Школьной Футбольной Лиги, который станет кульминацией игрового сезона 2019 года. Турнир проходит в дивизионах, сформированных из школ Казани и Набережных Челнов, сообщает пресс-служба ШФЛ.

Лучшие команды дивизионов проходят в плей-офф и получают возможность побороться за путевку в Суперфинал, где будет разыграно звание абсолютного чемпиона Школьной Футбольной Лиги. Гостей ожидают насыщенная развлекательная программа, захватывающие матчи сильнейших команд турнира и праздничный розыгрыш подарков.

Mr. Ricco Школьная Футбольная Лига — уникальный для Татарстана проект, который 5 лет назад начал свою реализацию в Набережных Челнах. В 2019 году соревнования по мини-футболу дебютировали в Казани. Команды имеют свою узнаваемую форму, логотипы. Участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных учреждений 2004 г. р. и младше.

Турнир объединяет 64 команды из 2 городов. На данный момент сыграно 228 матчей и забито 1511 голов.

Начало мероприятия в 15:30 по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская 1, СК Баскет-Холл. Вход свободный.

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