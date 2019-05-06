(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Банк «Аверс» включен в реестр уполномоченных банков АО «Российский экспортный центр», которые могут получать субсидии из федерального бюджета для компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.

В рамках госпрограммы Банк «Аверс» сможет предложить российским экспортерам кредиты на выгодных условиях. За счет компенсационных выплат процентная ставка по кредиту может быть снижена на несколько процентных пунктов. Кредиты будут распространяться на сделки, связанные с экспортом продукции, на финансирование дебиторской задолженности, на проекты по организации экспортно ориентированных производств в России и проекты по организации российских производств за рубежом. Также на льготы смогут рассчитывать заемщики, которым необходимы средства для оплаты страховой премии по договору страхования экспортного кредита.

Субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам позволяет финансировать проекты по организации российских производств за рубежом и проекты по организации экспортно ориентированных производств на территории России. Такая господдержка экспорта направлена на расширение участия коммерческих банков в финансировании экспортных проектов, реализуемых российскими компаниями.

Более подробную информацию можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики, является опорным и расчетным центром группы компаний «ТАИФ». Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 1,99 млрд рублей, а показатели ликвидности превышают нормативы Банка России в несколько раз. По данным информационного агентства Банки.ру на 01.01.2019 г. Банк «Аверс» занимает 39 место по прибыли и 46 место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков и второе место по этим показателям в республике . Устойчивость и надежность Банка также подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный», и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

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