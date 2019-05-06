Татарстан начнет закупать овощи и фрукты из Казахстана

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Предприниматель из Татарстана Минатулла Гасангусейнов посетил Туркестан – город на юге Казахстана. Об этом сообщает местное СМИ со ссылкой на пресс-службу областного исполкома.

«Компания из Казани намерена расширить направления сотрудничества по поставке плодоовощной продукции в Российскую Федерацию и установить деловые контакты с производителями плодоовощной продукции Туркестанской области. Планируемый объем закупа плодоовощной продукции ООО „Маряна-Регион“ составляет порядка 500 — 600 тыс. тонн в месяц», — говорится в сообщении акимата.

Заместитель главы исполкома Туркестанской области Меиржан Мерзалиев отметил обоюдную готовность к выгодному экономическому сотрудничеству двух регионов. Он также подчеркнул, что у Туркестана есть все возможности поставлять большие объемы экологически чистой продукции. Стороны договорились обмениваться информацией по объемам выпускаемой продукции для дальнейших соглашений.

Глава оптово-розничной компании «Маряна-Регион» посетил крупнейшие тепличные хозяйства региона в Казахстане. Компания занимается поставкой овощей и фруктов в известные российские торговые сети. Годовой оборот самой компании составляет более 1 млрд рублей в год.

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