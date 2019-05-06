(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Бавлинском районе задержали вандала, который сорвал с мемориала ветеранам ВОВ табличку с именами, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сообщение о том, что с мемориала "Ветеранам Великой Отечественной войны" кто-то сорвал табличку с именами, в полицию поступило еще 25 апреля. В процессе расследования полицейские "вышли" на 36-летнего жителя села Новозареченск», – рассказали в полиции.

Выяснилось, что 36-летний ранее судимый мужчина распивал спиртное на территории мемориала, в какой-то момент его внимание привлекла табличка, угол которой, по его мнению, был изогнут. В итоге мужчина сорвал ее с памятника и выбросил.

В данный момент злоумышленнику грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест на три месяца.

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