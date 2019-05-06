(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Жительница Альметьевского района лишилась 400 тысяч рублей при продаже дома через Интернет, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«54-летняя жительница села Старая Михайловка рассказала в полиции, что разместила в Сети объявление о продаже дома, с ней связался неизвестный и попросил реквизиты счета, чтобы якобы перевести на него задаток», – рассказали в полиции.

В итоге злоумышленник списал со счета женщины 389 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что аферист орудовал из Челябинской области.

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