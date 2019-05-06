Порядка 80 тысяч пенсионеров Татарстана получат доплату по страховым пенсиям за четыре месяца

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Порядка 80 тысяч пенсионеров Республики Татарстан в мае получат доплату по страховым пенсиям за четыре месяца согласно новому Федеральному закону от 1 апреля 2019 года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Гульсина Сабирова.

«Новый закон коснется и тех граждан, которым с 1 января 2019 года была проиндексирована страховая пенсия. Доплату получат порядка 80 тысяч татарстанцев. Все выплаты будут осуществлены в мае текущего года. Перерасчет нами уже проведен», — сказала Сабирова.

Начальник отдела объяснила, что новый закон позволяет вывести индексацию за прожиточный минимум в 8232 рубля.

«Сначала пенсию доведем до 8232 рублей, а прибавку за счет индексации выплатим поверх прожиточного минимума. За счет этого пенсионер почувствует свою индексацию», — пояснила она.

Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо документы.

С 2010 года индексация выплат происходила без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации мог оставаться без изменений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.