Сформирована деловая программа фестиваля «Архитектурное наследие»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). II Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» пройдет с 22 по 26 мая в историческом центре столицы Республики Татарстан — Казанском Кремле. В деловой программе примут участие лучшие специалисты в сфере архитектуры и реставрации из России, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

В течение трех дней, с 22 по 24 мая, на трех площадках пройдут семинары, лекции и круглые столы, где посетители узнают об архитектуре малых городов, увидят работы современных реставраторов и раскроют главную тему фестиваля «Исторический город: перезагрузка пространства».

В Манеже пройдут четыре круглых стола на темы: «Строительство на территориях, обладающих историко-культурным потенциалом», «О порядке участия волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия», «Культурное наследие и задачи городского развития — поиск оптимального сценария» и «ВРЕМЯ РЕКИ. Проблемы реконструкции исторических набережных на примере города Вологда». Спикерами выступят представители наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой», ТРО ВООПИиК и другие.

Там же 23 мая в 11.00 начнется международная конференция: «Настоящее и будущее исторического города». В рамках мероприятия выступят член ICOMOS Бартомео Дэйя (Испания) с докладом «Лучшие практики инвестиционных проектов по развитию малых исторических городов», главный архитектор бюро Mei architects and planners Лен Коман (Нидерланды) с докладом «Лучшие практики инвестиционных проектов по развитию малых исторических городов», президент Фонда Ромуальдо Дель Бьянко и президент Движения Life Beyond Tourism Пауль Дель Бьянко (Италия) с докладом «Роль содействия межкультурному диалогу в исторических городах и главный архитектор, соучредитель STUDIOASSOCIATOFUGAZZA Маттео Фугазза (Италия) с докладом «Италия восстановленных малых городов — уникальное наследие ландшафта, истории, архитектуры и итальянской культуры».

На площадке «Форум» гости смогут послушать лекции об опыте сохранения объектов культурного наследия в таких городах, как Санкт-Петербург, Самара, а также об обоснованиях для включения городов в перечень исторических поселений.

В конференц-зале свою продукцию представят компании «Невская палитра» (торговая марка «Фридлендеръ»), «МЯГКИЙ БЛАСТИНГ», Dr. Schiefer, «Сталкер», а также архитектурные бюро «Гинзбург Архитектс», «Рождественка» — лучшие реставрационные проекты. Кроме того, будут организованы круглые столы и мастер-классы, на которых посетители смогут обсудить вопросы промышленного наследия, концепции устойчивого развития Казани и многое другое.

Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля «Архитектурное наследие» пройдут в Представительском корпусе Казанского Кремля. Для прохода на территорию гости и участники события должны зарегистрироваться на сайте фестиваля и иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ).

Помимо деловой программы на территории Кремля будут организованы детские мастер-классы на архитектурную тематику и музыкальные паузы, где все желающие смогут насладиться национальной музыкой.

Напоминаем, что в рамках фестиваля проходят пять смотров-конкурсов, в которых приняли участие более 30 регионов РФ. Все работы можно будет увидеть на стендах в Казанском Кремле с 22 по 26 мая.

Расписание деловой программы доступно на официальном сайте фестиваля: http://archnasledie.ru/programma-festivalya/.

Чтобы попасть на лекции и семинары в рамках «Архитектурного наследия», необходимо зарегистрироваться на сайте: http://archnasledie.ru/registration/.