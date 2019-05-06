Глава исполкома Нижнекамского района поздравил мусульман с началом месяца Рамазан

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В минувшее воскресенье с заходом солнца у нижнекамских мусульман, как и всех верующих, начался священный месяц Рамазан – время поста (уразы) и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у Всевышнего прощения грехов. Руководитель исполкома Нижнекамского района Айдар Сайфутдинов поздравил всех мусульман с началом священного месяца, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



«Я поздравляю всех мусульман с началом священного месяца – времени поста, благочестия и милосердия, обретения для каждого из нас нового духовного опыта и внутренней гармонии, заботы и любви ближних», – сказал Айдар Сайфутдинов.



Как известно, во время поста мусульмане ничего не едят и не пьют в светлое время суток – с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). Пост в Рамазан могут не держать дети, беременные и кормящие женщины, больные, престарелые люди, а также путники.



В дни Рамазана мусульмане жертвуют специальную милостыню – садака. Верующим также предписано вести себя благородно, стараться выйти на новый уровень самосовершенствования во всем, совершать благие поступки. Например, делать приятное родственникам и соседям, помогать обездоленным, радовать семью, проявлять активность, чтобы улучшить жизнь общества, учиться и делиться своими знаниями с другими.

Завершится Рамазан 4 июня праздником Ураза-байрам, или, по-арабски, Ид аль-Фитр.

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