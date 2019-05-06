(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Казани в канун Дня Победы более сотни судебных приставов примут присягу в одноименном парке, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«7 мая в Парке Победы состоится эта торжественная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Судебные приставы, под руководством главного пристава РТ Игоря Безуевского, произнесут клятву исполнять конституцию, честно и добросовестно служить государству и народу и дорожить своей профессиональной честью», – рассказала Халимова.

Она отметила, что государство предъявляет высокие требования к судебным приставам, призванным претворять в жизнь решения судов.

По итогу мероприятия ветераны и сотрудники службы возложат цветы в Вечному огню.

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