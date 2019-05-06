Рустам Минниханов: 9 Мая — день всенародного ликования и общенациональной гордости

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля прошло торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранов республики поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На сцену театра вынесли государственные флаги России и Татарстана, а также Знамя Победы. После этого прозвучали государственные гимны РФ и РТ.

«Уважаемые фронтовики и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, дорогие друзья. От всего сердца поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года — историческая дата для нашей страны, когда советские войска одержали безоговорочную победу над фашизмом и положили конец кровопролитной войне. Это день всенародного ликования, общенациональной гордости нашего великого народа», — обратился Минниханов к собравшимся.

Татарстанцы участвовали во всех решающих сражениях ВОВ, каждый второй не вернулся с поля боя, добавил Президент. «В наших сердцах навсегда останется светлая память о тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины», — заявил Президент и предложил почтить память погибших минутой молчания.

«Мы никогда не забудем о вкладе тех, кто самоотверженно трудился в тылу в неимоверных условиях, без сна и отдыха, не жалея собственных сил. Наша республика в годы войны стала одной из важнейших тыловых баз страны и внесла значительный вклад в победу над фашизмом», — продолжил руководитель республики.

В завершение речи Рустам Минниханов еще раз поблагодарил ветеранов РТ «за свободу, независимость и процветание нынешнего поколения».

После этого Президент РТ передал родственникам ушедших из жизни ветеранов удостоверения к госнаградам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.