В Татарстане яровой сев проведен почти на половине запланированных площадей

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Татарстане яровой сев проведен на 812,5 тыс. га, что составляет 47% к прогнозу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

«В этом году сев яровых культур планируется провести на площади 1 млн 742 тыс. га, при этом яровые зерновые культуры предстоит посеять на 971,6 тыс. га», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

В республике по состоянию на 6 мая яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 554,4 тыс. га, что составляет 57% к прогнозу, в том числе пшеницей – 154,6 тыс. га (44%), ячменем – 309,8 тыс. га (75%), горохом – 40,9 тыс. га (63%), овсом – 43,8 (69%).

Кроме того, сахарная свекла посеяна на 48,5 тыс. га (75% к прогнозу), рапс – на 17,4 тыс. га (17%).

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, сев идет во всех 43 муниципальных районах республики. «В ряде районов эта работа выполнена уже более чем на 50%», – подчеркнул Ильдус Габдрахманов.

По словам замминистра, среди лидеров посевной кампании Заинский район, где яровые культуры посеяны на 29,5 тыс. га (68% к прогнозу), Буинский – 42,4 тыс. га (67,7%), Дрожжановский – 27,6 тыс. га (67,5%), Аксубаевский – 29,0 тыс. га (66,2%), Актанышский – 36,9 тыс. га (66,1%).

Также высокими темпами ведут сев Нурлатский район – на сегодня здесь яровой сев проведен на 32,1 тыс. га (65,8% к прогнозу), Тетюшский – 29,1 тыс.га (64,3%), Ютазинский – 14,8 тыс. га (63,9%), Апастовский – 21,3 тыс. га (62,7%), Азнакаевский – 36,0 тыс. га (60,9%), Лениногорский район – 20,3 тыс. га (60,5%)

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