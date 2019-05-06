Татар-информ

6 мая 2019, 13:23

Общество

Пенсионный фонд РТ запускает горячую линию для ветеранов Великой Отечественной войны

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Общество

Пенсионный фонд РТ запускает горячую линию для ветеранов Великой Отечественной войны

Номер горячей линии по всей Республике Татарстан: 279-27-27.

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). 7 мая с 10.00 до 16.00 Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан запускает горячую линию по вопросам пенсионного обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по РТ.

«Специалисты Отделения Пенсионного фонда ответят на вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, ЕДВ и иных социальных выплат ветеранам ВОВ», — говорится в сообщении.

Номер горячей линии по всей Республике Татарстан: 279-27-27.

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