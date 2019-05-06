Татарстанский депутат ГД Айрат Хайруллин вошел в рейтинг политиков с сильным влиянием

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Среди федеральных парламентариев лидирующие позиции в рейтинге занимают председатель Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин, предложивший разработать единую стратегию экспорта сельхозпродукции, первый зампред профильного комитета Госдумы, координатор партпроекта «Российское село» Владимир Плотников, выступивший против увеличения продолжительности рабочей недели для женщин, проживающих в сельской местности.

В группу с сильным влиянием вошли депутаты Госдумы Айрат Хайруллин и Геннадий Кулик, выступившие соавторами законопроекта, разрешающего фермерам строить жилые дома для своих семей на принадлежащих им земельных участках, используемых для ведения сельского хозяйства.

Напомним, внесенный 19 апреля законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Государственной Думы в мае 2019 года.

«Изменения в законодательстве, прежде всего, помогут тем фермерам, которые проживают во временных помещениях или постоянно ездят на работу в другие районы, где они получили или приобрели земли для того, чтобы вести свою деятельность. Это создает неудобство для людей, снижает эффективность использования земель, идет вразрез с развитием крестьянско-фермерского хозяйства», — пояснил автор законодательной инициативы депутат ГД Айрат Хайруллин, избранный от Нижнекамского округа.

В число ключевых факторов, влиявших на позиции деятелей сельхозотрасли, вошли обсуждение подготовленной Минсельхозом РФ Госпрограммы развития сельских территорий, разработка мер по повышению экспортного потенциала российского АПК и реализация инвестиционных проектов в регионах, пишет интернет-издание «Глас Народа».

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