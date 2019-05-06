В Татарстане стартует ежегодная всероссийская акция «Красная гвоздика»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Татарстане стартует всероссийская акция «Красная гвоздика». Акцию ежегодно проводит в России с 1 мая по 22 июня Благотворительный фонд «Память поколений», сообщают организаторы.

«Ее [акции] цель: через рассказ о патриотическом символе страны — красной гвоздике — собрать средства на оказание медицинской помощи ветеранам всех войн и конфликтов, в которых принимала участие Россия», — говорится в сообщении.

В прошлом году по итогам акции волонтеры в Татарстане собрали 144 407 рублей, все они были перечислены в фонд «Память поколений». При софинансировании фонда было закуплено медицинское оборудование для ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов г. Казани» на общую сумму 2 684 300 рублей.

Поддержать акцию можно, купив значок в виде красной гвоздики в сетевых магазинах по всей России, а также на улицах своего города у активистов движения «Волонтеры Победы» за любое пожертвование.

Каждый реализованный значок — это вклад в помощь ветеранам и участникам боевых действий, которые нуждаются в медицинской помощи и лекарственных препаратах.

Дополнительное добровольное пожертвование можно сделать в любое время через официальный сайт фонда.

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