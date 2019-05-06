Перед Днем Победы по улицам Нижнекамска проедет трамвай памяти

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В канун празднования Великой Победы на улицы Нижнекамска выйдет «Трамвай памяти», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В программу войдут викторины для пассажиров, раздача георгиевских лент, прозвучат стихотворения и песни военных лет, а также акция «Письмо с фронта».



Будет работать специально оформленная фотозона. Также каждый желающий сможет рассказать о своих родных и близких, внесших вклад в Победу.

«Трамвай памяти» будет курсировать 8 мая по маршруту № 2 (Депо – Красный ключ – Депо) с 15 часов дня.

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