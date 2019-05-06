Минстрой РТ показал, как выглядит внутри новый казанский зоопарк

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Первые фотографии казанского зооботсада «Река Замбези» появились в Сети. Фоторепортаж опубликовало Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

На фотографиях запечатлены светлые вольеры для животных с большими окнами. На некоторых стенах — граффити с пейзажами африканской саванны, джунглей и зеленых полей на фоне гор. По фотоснимкам можно сказать, что отделочные работы практически завершены.

Зимой Министерство строительства РТ сообщало, что казанский зоопарк откроют в III квартале 2019 года. Мэр Казани Ильсур Метшин также рассказывал, что строительство «Реки Замбези» вышло на финишную прямую. Перенос открытия нового зоопарка он объяснил финансовыми сложностями и сменой подрядчика.

Казанский зоопарк реконструируют с 2015 года. Новый зооботсад должен разместиться на площади почти 69 тыс. кв. метров. На ней будут располагаться 11 вольеров, семь искусственных водоемов и четыре административных здания.

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