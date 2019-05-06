На казанской улице обнаружили брусчатку, идентичную положенной у Кремля

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Татарстанское общество охраны памятников считает, что на улице Чернышевского нет необходимости восстанавливать старинное покрытие, передает «Татарстан24».

Рабочие наткнулись на историческое мощение во время ремонтных работ. Брусчатка на улице Чернышевского идентична той, которая положена у Кремля.

Жители Казани, в основном автомобилисты, высказались за современное покрытие на дорогах для комфортного вождения. Некоторые посчитали, что историю нельзя закатывать в асфальт.

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