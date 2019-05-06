Минниханов прокомментировал ход исполнения поручений Путина по итогам его поездки в Казань

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). После встречи Президента РФ Владимира Путина с представителями общественных организаций Татарстана у представителей республиканской власти не осталась без внимания ни одна проблемная тема. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Тот разговор подкрепился целым рядом конкретных поручений. Это и привлечение студентов-архитекторов, и разработка ограничений для торговли в жилых домах, и реконструкция онкодиспансера, и решение проблемы нехватки мест в школах, и безбарьерная среда, и строительство в Набережных Челнах нового здания для русского драмтеатра „Мастеровые“, и помощь в создании музея авиастроения в историческом самолете ТУ-144...», — перечислил Рустам Минниханов.

«Отрадно, что не осталась без внимания ни одна мало-мальски проблемная тема. То есть вопросы, которые были подняты на встрече с Владимиром Путиным, не останутся „под сукном“ — решение или уже есть, или будет подготовлено после детального изучения темы», — добавил он.

Президент Татарстана отметил, что по каждому вопросу установлены сроки и назначены ответственные лица. «Лично у меня нет ни капли сомнения в том, что все данные Президентом России поручения будут выполнены в срок и с надлежащим качеством», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Встреча Владимира Путина с общественностью республики 12 февраля стала первой в рамках обсуждения нацпроектов и была посвящена улучшению жилищных условий и развитию комфортной городской среды. Это зона ответственности рабочей группы Госсовета РФ, которую возглавляет Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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