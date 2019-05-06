(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Активы ПАО «Казаньоргсинтез» выросли на 4,6% — до 77,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на бухгалтерскую отчетность за первый квартал 2019 года.

«Согласно данным бухгалтерского баланса, по состоянию на 1 апреля 2019 года относительно показателей на 1 января 2019 года активы предприятия выросли на 4,6%, до 77,1 млрд рублей. Прирост произошел за счет увеличения оборотных активов: в первую очередь, денежных средств и финансовых вложений», — отметили в «Казаньоргсинтезе».

По сообщению пресс-службы, в первом квартале компания обошлась без заемных средств, несмотря на новые проекты и ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов, в том числе печей пиролиза и узла производства концентрата технического углерода.

Вместе с тем чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам первого квартала составила 4 млрд рублей, что на 16,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

«В 2018 году достигли рекордного уровня за всю историю цены на полиэтилен низкого давления, доля которого в выручке „Казаньоргсинтеза“ больше других видов продукции. В ноябре — декабре произошло снижение цен за счет роста предложения и сокращения спроса. В начале 2019 года это падение еще не было отыграно», — заключили на предприятии.

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