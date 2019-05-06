В местах празднования Дня Победы в Казани будут дежурить 20 бригад скорой медпомощи

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Два десятка бригад скорой медицинской помощи будут нести трудовую вахту в местах празднования Дня Победы 9 Мая. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сказал руководитель Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.

«На праздничных мероприятиях в парке Победы — две бригады скорой помощи и два мобильных медпункта с 8 до 23 часов. На площади Тысячелетия — шесть бригад скорой помощи и два мобильных врачебных медпункта с 8 утра до завершения [Парада Победы]», — сказал Халфиев.

По маршруту Бессмертного полка будут работать шесть бригад скорой помощи и шесть медицинских пунктов с 12 до 17 часов. На месте проведения праздничного салюта будет дежурить одна бригада скорой помощи с 21 до 23 часов. Также сотрудники скорой помощи будут работать в КРК «Пирамида», на стадионе «Казань Арена» и на территории Арского и Архангельского кладбищ во время возложения венков и гирлянд воинской славы

Медицинское сопровождение ветеранов ВОВ организуют в автобусах и на трибунах во время Парада Победы.

Стационары и травмпункты, поликлиники и женские консультации будут работать по дежурному графику праздничного дня. За подробной информацией Халфиев посоветовал заглянуть на сайты Минздрава Татарстана и мэрии Казани.

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