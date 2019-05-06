Татар-информ

6 мая 2019, 12:00

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале «Студенческая весна РТ-2019»

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале «Студенческая весна РТ-2019»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Завтра, 7 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о фестивале «Студенческая весна Республики Татарстан-2019».

В мероприятии примут участие первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, председатель комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета города Казани Айрат Фаизов, президент РМОО «Лига Студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов, руководитель творческого объединения «Молодежь Казани», неоднократный победитель Российской Студенческой Весны, режиссер-постановщик гала-концерта Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан -2019» Дмитрий Юдин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

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