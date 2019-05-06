«Казань Арена» станет лучшей точкой для просмотра салюта 9 Мая в столице Татарстана

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Стадион «Казань Арена» станет лучшей точкой для просмотра праздничного салюта 9 Мая в столице Татарстана. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе мэрии.

«9 мая на стадионе „Казань Арена“ будет проходить фестиваль „Поющая Казань“, а в 22:00 будет дан старт праздничному салюту. Стадион станет лучшей точкой для его просмотра», — сказали в пресс-службе.

По окончании праздничного салюта на остановочном пункте «Стадион „Казань Арена“» по проспекту Ямашева в направлении всех районов города будет организована спецподача автобусов. Также будет усилена работа трамвайного маршрута № 5 и троллейбуса № 1, сообщил на деловом понедельнике председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

В День Победы праздничные мероприятия пройдут на семи казанских площадках, а обеспечивать безопасность будет полторы тысячи полицейских и служащих Росгвардии.

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