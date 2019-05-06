Муфтий Татарстана обратился к мусульманам республики по случаю наступления месяца Рамазан

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к мусульманам республики по случаю наступления месяца Рамазан, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Камиль хазрат напомнил, что месяц Рамазан ассоциируется прежде всего с постом — дневным воздержанием мусульман от пищи и питья.

«Во время поста этого благодатного месяца сердце каждого верующего испытывает духовный подъем, человек начинает чувствовать „сладость веры“ и радость от совместной трапезы с семьей и друзьями», — сказал он.

По его словам, ураза — это уникальный шанс облагородить свой нрав, побороть вредные привычки, укротить свое эго, перевернуть все негативные страницы своей жизни и в итоге лишиться тяжкого груза собственных грехов.

Он подчеркнул, что пост в месяц Рамазан — это «один из самых ценных видов богослужения, истинную ценность которого мы поймем только в Судный день».

Во время поста важно уделять особое внимание своему внутреннему миру: желать людям добра, не завидовать, говорить только благое, не обманывать и не злословить, добавил Камиль хазрат.

«Молитвенно желаю, чтобы искренние добрые деяния, пост, богослужения и дуа всех мусульман принялись Всевышним Аллахом», — заключил муфтий.

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