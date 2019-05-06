Парковки Казани станут бесплатными с 9 по 12 мая

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Муниципальные парковки Казани станут бесплатными в выходные праздничные дни с 9 по 12 мая. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

«С 9 по 12 мая муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы», — заявил Абдулхаков.

Непосредственно в День Победы общественный наземный транспорт будет работать дольше обычного, а метрополитен — как обычно, до полуночи.

«В праздничный день 9 мая городской общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня с продлением режима работы наземного транспорта до 23.30. Метрополитен будет работать до 24.00», — сказал председатель Комитета по транспорту.

При этом из-за проведения акции «Бессмертный полк», Парада Победы и его репетиций в Казани изменится движение некоторых маршрутов транспорта.

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