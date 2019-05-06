За безопасность в Казани 9 мая ответят более 1,5 тыс. полицейских и бойцов Росгвардии

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Полторы тысячи сотрудников полиции и служащих Росгвардии обеспечат безопасность жителей и гостей Казани в День Победы. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сообщил начальник УВД России по Казани Александр Мищихин.

«Охрану общественного порядка и безопасности в День Победы обеспечат свыше полутора тысяч сотрудников полиции и войск национальной гвардии, в том числе свыше 700 сотрудников правоохранительных органов — во время проведения торжественной акции “Бессмертный полк”», — рассказал Мищихин.

Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Казани на семи площадках. За два часа до начала торжеств все места проведения мероприятий и прилегающие территории будут обследованы, в том числе со служебными собаками. После этого будут поставлены барьеры-ограждения, а допуск горожан будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами.

«Надеюсь, несмотря на временные неудобства, связанные с проведением досмотровых мероприятий и изменением маршрутов проезда автотранспорта, жители города и гости столицы с пониманием отнесутся к предпринимаемым мерам безопасности», — заключил начальник УВД России по Казани Александр Мищихин.

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