Опрос: Почти половина россиян не представляет, как жить без Интернета

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Почти половина (48%) россиян не представляет, как жить без активности в Интернете, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает ТАСС.

При этом 37% респондентов уверены, что, несмотря на существенное изменение жизни, они смогут приспособиться. 27% считают, что в их жизни мало что изменится с исчезновением Интернета, а 24% заявили, что для них ничего не изменится.

В России довольно много интернет-пользователей: с той или иной периодичностью в сеть выходят 84% россиян. 69% пользуются Интернетом ежедневно, 13% — несколько раз в неделю или месяц, а 2% делают это крайне редко.

Наиболее активные пользователи — это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, 99% из них выходят в Интернет ежедневно.

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