В Казани спасатели доставили на берег супругов, у которых на Волге заглох катамаран

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Спасатели доставили на берег супругов, у которых на реке Волга заглох катамаран, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что между входом на реку Казанку и лодочной станцией "Локомотив" заглохло моторное прогулочное судно, на котором находились муж с женой», – рассказали в МЧС.

В итоге спасатели ЗПСО № 2 прибыли на место, взяли катамаран на буксир и доставили супругов на стоянку центра ГИМС. Медицинская помощь спасенным не требовалась.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.