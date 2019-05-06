Татар-информ

6 мая 2019, 08:32

Спорт

Российская гимнастка победила во всех индивидуальных дисциплинах на этапе мирового Кубка вызова

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Спорт

Российская гимнастка победила во всех индивидуальных дисциплинах на этапе мирового Кубка вызова

Александра Солдатова опередила соперниц в упражнениях с лентой, мячом, обручем и булавами.

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Российская спортсменка Александра Солдатова победила во всех индивидуальных дисциплинах на этапе мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, сообщает РИА Новости.

Гимнастка стала первой в упражнениях с лентой, мячом, обручем и булавами. Другая российская спортсменка Екатерина Селезнева заняла второе место в упражнениях с лентой.

Кроме того, россиянки выиграли групповые упражнения с пятью мячами, а также взяли «серебро» в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гимнастов обяжут носить на форме флаг или название своей страны.

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