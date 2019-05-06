Совфед может выступить за запрет курения кальянов в ресторанах

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Совет Федерации может выступить за запрет курения кальянов в ресторанах, заявил председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение продиктовано, в частности, тем, что с помощью кальянов курят курительные смеси, на которые не действует общее для всех табачных изделий регулирование. «Я убежден, что их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести здесь порядок», — сказал Рябухин.

Кроме того, на рынке кальянного табака в РФ присутствует значительный объем контрафактной продукции. По словам главы комитета, эта проблема также требует решения, поскольку страдают здоровье потребителей и бюджет, который лишается доходов от акцизов на контрабандные кальянные смеси.

К концу мая Минфин, Минпромторг, Минсельхоз, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба представят Совету Федерации результаты своих проверок и предложения по законодательному регулированию этих проблем. Совещание с участием руководителей упомянутых ведомств, где будут приняты окончательные решения, пройдет 31 мая.

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