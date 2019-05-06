Татар-информ

6 мая 2019, 07:08

Общество

СМИ: Минтруд РФ намерен отменить бумажные сертификаты на материнский капитал

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Общество

СМИ: Минтруд РФ намерен отменить бумажные сертификаты на материнский капитал

Электронные сертификаты помогут оформлять право на маткапитал дистанционно и в короткий срок.

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). С 2020 года бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала заменят на электронные, а данные о матерях будут заносить в цифровой реестр. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты России Алексея Скляра.

Переход на электронные сертификаты позволит, в частности, быстрее оформлять право на маткапитал. Также появится возможность получать выписку дистанционно.

Кроме того, электронные сертификаты помогут уменьшить число мошенничеств при использовании материнского капитала при условии, что доступ к реестру будет открытым.

По мнению экспертов, на первое время должны остаться оба вида сертификатов, поскольку жители не всех регионов России обладают высокой компьютерной грамотностью, а также не везде есть выход в Интернет.

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