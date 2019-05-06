Курсы фонда «Ярдэм» собрали более 50 слепых и слабовидящих из разных регионов

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В учебно-реабилитационном центре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» в субботу, 4 мая, стартовали реабилитационные курсы для слепых и слабовидящих людей.

Как сообщает пресс-служба фонда, это уже четвертые по счету курсы из пяти запланированных в рамках проекта «Видеть и слышать сердцем» при поддержке Фонда президентских грантов. На организацию занятий идут как собственные средства фонда, так и средства гранта Президента РФ.

На учебно-лечебные реабилитационные курсы, продолжительность которых равняется месяцу, прибыли более 50 инвалидов из различных регионов страны: Астраханской, Белгородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Чечня и Чувашия, из городов и районов самого Татарстана, а также из Казахстана.

Проект «Видеть и слышать сердцем» включает обучение чтению по системе Луи Брайля и компьютерной грамотности с помощью специальной программы Jaws, психологическую реабилитацию, медицинскую помощь, культурную программу и экскурсии, спортивные мероприятия, занятия по ориентированию на местности, обучение домоводству; оказание юридической помощи, постреабилитационное сопровождение и содействие в трудоустройстве незрячих.

При желании обучающиеся могут освоить чтение арабской графики, обучиться основам ислама. Одной из задач проекта является привлечение общественного внимания к проблемам инвалидов.

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