В Музее болгарской цивилизации открылась выставка гравюр иностранных художников

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). На выставочной площадке музея Болгарской цивилизации открылась выставка под названием «Необыкновенные путешествия по Евразии: исторические костюмы и народные типы в западноевропейской и русской гравюре XVIII-XIX века», пишет газета «Яна тормыш».



В экспозиции представлены гравюры из фондов музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Гравюры выполнены иностранными художниками, которых объединял интерес к народному костюму, обычаям и обрядам, повседневной жизни, традициям праздников.



«Гравюры являются уникальным свидетельством, картинами прошлых эпох и являются своеобразным историческим документом», – отмечает издание.

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