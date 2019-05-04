Полувековой юбилей отметил телецентр в Нижнекамске

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Полувековой юбилей отмечает телецентр в Нижнекамске. Небольшой коллектив из 20 человек отвечает за то, чтобы жители республики всегда и везде могли смотреть телевидение и слушать радио, передает НТР.



Шум от вентилятора – единственный, который можно услышать сегодня в телецентре. Раньше оборудование было ламповым, и его охлаждали специальные установки. Ветераны рассказали, что они работали так громко, что закладывало уши. Современная техника и технологии появились относительно недавно.





Телецентр Нижнекамска заработал в 1969 году. Надежда Чернова – настоящая легенда центра. Она работает здесь уже 45 лет. «Когда я пришла сюда, было черно-белое телевидение. Потом стало цветное, а сейчас уже "цифра"», – рассказала инженер средств радио и телевидения.



Коллектив с юбилеем поздравили директор филиала РТРС «РТПЦ РТ» Владимир Якимов и руководитель аппарата Совета Нижнекамского района Артур Сафин. Сегодня 8% жителей республики – это 305 тыс. человек – смотрят телевидение благодаря нижнекамской вышке. В зону вещания входят 124 населенных пункта.





«Сегодня мы хвалимся – включили "цифру", 20 каналов. Работа практически завершена. До 3 июня окончательно выключим "аналог" и будем смотреть "цифру"», – отметил Владимир Якимов.



За полвека работники телецентра не раз отвечали на вызов перемен: при них поменялось четыре поколения телевизионной техники. Сегодня главной задачей является благополучное завершение перехода на цифровое вещание.





«Благодаря проекту по иллюминации телевышки, выполненному к 50-летию Нижнекамска, объект стал настоящим символом города нефтехимиков», – отмечается в сообщении.

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