На заброшенном пустыре в районе автовокзала Чистополя намерены разбить сквер

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Чистополе в районе автовокзала жители города выразили желание создать сквер, пишут «Чистопольские известия».



На днях на заброшенном пустыре состоялся субботник. Благодаря помощи руководителя ТОС № 5 Дмитрия Забегаева, который участвовал во всех мероприятиях, жителям удалось заручиться поддержкой администрации города своих планов по созданию сквера.





Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и классные руководители Чистопольского сельскохозяйственного техникума имени Г. И. Усманова и школы № 5 очистили территорию от мусора. Вместе с жителями района, которые вышли на помощь, они высадили саженцы. Руководитель Чистопольских электрических сетей Александр Наумов также принял участие в посадке саженцев.

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