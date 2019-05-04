КАМАЗ назвал шинный комплекс Нижнекамска лучшим поставщиком

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» вручило шинному комплексу Kama Tyres награду в номинации «Лучший поставщик по уровню развития», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Награда досталась шинному комплексу в рамках деловой программы международной конференции «Развитие поставщиков ПАО “КАМАЗ”. IATF 16949. Стратегия 2025». Конференция состоялась при участии глав и специалистов крупнейших компаний машиностроения, а также сотрудников научных организаций России, экспертов органов по сертификации.

История сотрудничества шинных заводов Нижнекамска с КАМАЗом началась более 40 лет назад. На сегодняшний день Kama Tyres поставляет КАМАЗу грузовые комбинированные и цельнометаллокордные шины Кama.

Завод в Нижнекамске выпускает надежные шины для всех видов автомобильного транспорта – легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, сельскохозяйственной и специальной техники. Продукцию комплекса заказывают во всех российских регионах, а также экспортируют в 48 стран мира.

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