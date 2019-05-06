Сельская библиотека Бугульминского района присоединилась к акции «Читаем детям о войне»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Юные читатели Зеленорощинской сельской библиотеки Бугульминского района приняли участие в X Международной акции «Читаем детям о войне», пишет «Бугульминская газета».



Сельский библиотекарь Ирина Ишкова показала детям слайды, на которых запечатлена вся безжалостность войны.



Далее участники акции прослушали рассказ Сусанны Георгиевской «Галина мама»: как мама девочки Гали уходила на войну, как совершила подвиг, как попала в госпиталь. В библиотеке стояла полная тишина.



Девочки и мальчики высказывали свое мнение об услышанном. Многие говорили, что у них защемило сердце от горя и радости: от красного убегающего огонька в том поезде, который увозит маму на фронт, оставляя одинокими Галю и бабушку, от трогательного момента, когда Галя кормит маму с ложечки, от беспомощности маминых рук, которые она не в силах протянуть навстречу ордену (тогда на помощь приходит Галя, получая за маму награду).

Библиотекарь посоветовала детям прочитать несколько литературных произведений о войне.



Затем возле памятника погибшим воинам-землякам дети продекламировали стихи о героях войны и запустили в небо белые воздушные шары – символ скорби.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.