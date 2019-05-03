На центральных и второстепенных городских дорогах Болгара стартовал ямочный ремонт

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В конце апреля дорожники приступили к ямочному ремонту дорог в Болгаре, пишет местная газета «Яна Тормыш».



Работникам предстоит привести в порядок все центральные и второстепенные городские дороги, покрытые асфальтобетоном. На эти цели намерены израсходовать 280 тонн асфальтобетонной смеси, которая уже выписана на заводе ОАО «Алексеевскдорстрой».





Рабочие также проведут санацию трещин, на что потребуется десять тонн дорожного битума.



Ранее в Болгаре прошел ремонт дорог щебеночного покрытия на улицах Складская, Кирова, Толстого и в переулке Березовый. На эти цели израсходовано 400 тонн щебня.



Заказчиком выступает исполком Болгара. На тракторе МТЗ-82 с фрезой трудится Александр Пронин, погрузкой старого разработанного асфальтобетона и перевозкой на тракторе МТЗ-82 битумогрейки занят Сергей Тюряков. Доставка асфальтобетона поручена Сергею Крайнову, в распоряжении которого находится «КАМАЗ».



Большой объем работ предстоит выполнить в селах Спасского района. В Иске-Рязапе пять улиц покроют щебеночно-песчаной смесью с прокладкой водопропускных труб, а также установят дорожные знаки.

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