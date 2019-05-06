В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о новом порядке предоставления соцдоплаты к пенсии

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 6 мая, в 11.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция на тему «Новый порядок предоставления социальной доплаты к пенсии».

В мероприятии примут участие начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Гульсина Сабирова, заместитель начальника отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Ангелина Беляева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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