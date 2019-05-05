Татар-информ

5 мая 2019, 23:56

Спорт

Наставник «Калева»: Доминирование на подборе принесло казанцам победу

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Спорт

Наставник «Калева»: Доминирование на подборе принесло казанцам победу

Несмотря на второе поражение в серии, Дональдас Кайрис не потерял оптимизма.

(Казань, 5 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер эстонского «Калева» Дональдас Кайрис, комментируя второе кряду поражение от УНИКСа (84:108) в четвертьфинале Лиги ВТБ, отметил преимущество казанцев на подборе.

«Мы хотели выиграть щит, но и ребята из УНИКСа этого хотели, а они крепкие, им тренер говорит то же самое. И сегодня хозяева доминировали на подборе, что в итоге гарантировало им победу», – резюмировал Кайрис.

Провал в первой четверти (13:40) наставник эстонцев посчитал своей ошибкой: «К сожалению, не удалось сделать то, что хотели. Практически все решилось в первой четверти, когда мы позволяли УНИКСу делать всё, что они хотели. Хотели сыграть личную защиту на грани фола, не получилось – это моя ошибка. Перешли на зонную защиту, предполагающую больший объем работы и больше шансов в борьбе с УНИКСом».

И все же Кайрис с оптимизмом отозвался о ходе серии, полагая, что дома 8 мая эстонцы могут добиться успеха: «За восемь четвертей двух матчей в Казани мы крупно проиграли только сегодня в первой четверти, в остальных уступали немного, играли достаточно ровно. Это обстоятельство дает нам шанс и силы переломить ход серии в Таллине». 

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