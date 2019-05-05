ВК «Синтез» не смог пробиться в финал чемпионата России

(Казань. 5 мая, «Татар-информ»). Казанский «Синтез» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по водному поло уступил волгоградскому «Спартаку». Проигрыш в гостях означает для клуба из столицы Татарстана проигрыш в серии и невыход в финал турнира, сообщает пресс-служба команды.

Первый период встречи обошелся без голов, и только во второй части счет открыл волгоградец Павел Халтурин, реализовавший пенальти. На большой перерыв команды ушли со счетом 1:3 в пользу хозяев.

В третьей четверти гостям не удалось сократить разницу, оба клуба забили по два гола. В последнем периоде казанец Равиль Манафов сократил отставание в счете, но волгоградцы усилили атаки. Каждая из сторон вновь отметилась двумя забитыми мячами, и в итоге «Синтез» уступил «Спартаку» со счетом 6:7.

Теперь в борьбе за первое место волгоградский клуб сойдется с московским «Динамо». А казанской команде предстоит серия игр за третье место в «Динамо» астраханским. Поединки будут продолжаться, пока один из соперников не возьмет верх три раза.

Первые поединки состоятся в Астрахани в период с 19 по 22 мая, а ответные матчи и, при необходимости, пятая игра – в Казани с 24 по 30 мая. Точное расписание будет утверждено позднее.

«Синтез» (Казань) – «Спартак» (Волгоград) – 6:7 (0:0, 1:3, 2:2, 3:2).

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