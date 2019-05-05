Казанский марафон собрал свыше 25 тыс. участников из 32 стран

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Прошедший в столице Татарстана 4 и 5 мая Казанский марафон собрал более 25 тыс. участников из 32 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В субботу состоялись детский забег, забег «в ползунках» и забег на дистанцию 3 км. В общей сложности в первый день соревнований на старт вышли около 13 тыс. человек, как сообщало ранее ИА «Татар-информ».

В воскресенье помимо собственно забега на марафонскую дистанцию состоялись забеги на полумарафонскую дистанцию и на дистанцию 10 км.

Победителями чемпионата России по марафону стали Степан Киселев из Татарстана и Сардана Трофимова из Якутии. Для него это уже второй по счету чемпионский титул, для нее – третий.

Собранные в ходе организации марафона 2,5 млн рублей переданы благотворительному фонду «Дом Роналда Макдоналда». Средства будут направлены на организацию бесплатной гостиницы для семей, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ.

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