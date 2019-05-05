В Казани откроется выставка о создании в Татарии комсомольского движения

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан 7 мая откроется выставка «Про100 комсомол: время, события, люди», приуроченная к столетию образования Татарской организации Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

В экспозиции будут представлены редкие архивные документы, газеты и агитационные плакаты, нагрудные знаки отличия и почетные грамоты, комсомольские билеты и удостоверения, спецовки и рабочий инвентарь стройотрядовцев.

Фотографии воссоздадут историю комсомольского движения Татарии с 1919-го по 1991 год.

Ветеранам комсомола выставка напомнит молодость и исторические события, свидетелями которых они были. Молодежь же получит возможность больше узнать о юности мам и пап, бабушек и дедушек.

В организации выставки приняли участие Госкомитет РТ по архивному делу, Государственный архив РТ, Национальный музей РТ, Научная библиотека имени Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета и депутат Государственной Думы РФ VII созыва, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

Открытие выставки состоится в 16 часов.

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