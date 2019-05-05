Татар-информ

5 мая 2019, 22:24

Экономика и финансы

В Нижнекамске создали группу по поддержке добросовестных предпринимателей

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Экономика и финансы

В Нижнекамске создали группу по поддержке добросовестных предпринимателей

Теперь бизнесмены могут обратиться с жалобами и предложениями, описав подробно сложившуюся проблему.

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В целях улучшения делового климата и защиты прав предпринимателей в Нижнекамске создана межведомственная рабочая группа под руководством мэра Айдара Метшина, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

В группу также вошли представители исполкома Нижнекамского района, руководители контрольно-надзорных органов.

Так, теперь бизнесмены могут обратиться с жалобами и предложениями, описав подробно сложившуюся проблему. Рабочая группа внимательно изучит каждое обращение и в случае обнаружения фактов нарушения законных прав и интересов предпримет меры реагирования.

Телефон горячей линии: 8 (800) 700-23-24 (добавочный – 106). Электронная почта: proverkink@mail.ru.

На сегодняшний день в Нижнекамске зарегистрированы 7 тыс. 760 субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых работают более 16 тыс. человек. За прошлый год контрольно-надзорными органами было проверено около 1,5 тыс. субъектов МСП. В результате проверок были выписаны штрафы на сумму 10 млн рублей.

В результате анкетирования местных предпринимателей выяснилось, что основными причинами проверок оказались жалобы потребителей на качество услуг. В более чем 40% случаев требовалось устранить нарушения.

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