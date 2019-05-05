«Мы приезжаем за атмосферой и хотим помочь»: в Казани провели благотворительный марафон по зумбе

(Казань, 5 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Благотворительный мастер-класс по зумбе прошел в одном из казанских фитнес-клубов. Танцевальный марафон провели инструкторы из Казани, Йошкар-Олы, Новочебоксарска, Набережных Челнов, Димитровграда и Владимира.

«Мы начинали в 2012 году – провели успешно благотворительное мероприятие и собрали деньги для хосписа. Для нас это уже стало доброй традицией. Последние пять лет мы встречаемся в фитнес-клубе “Акимбо“. Нас поддерживают студенты, тренеры, родственники, соседи», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» организатор и ежегодный участник марафона, инструктор по зумбе Евгения Королева.

Марафон открыл танцевальный коллектив международной детской школы танцев «Пластилин». Дети представили танец «Море, море», с которым они становились победителями международных конкурсов.

Впервые из Набережных Челнов приехала команда во главе с тренером по зумбе Еленой Шамкаевой. «Наша команда зубма-инструкторов приехала зарядиться атмосферой, хорошим настроением и, конечно же, помочь. Очень здорово, что это благотворительный марафон», – подчеркнула она.

Всего марафон продлился полтора часа. Чтобы участники смогли продержаться до конца, инструкторы подготовили специальную программу, сочетающую аэробные нагрузки и отдых.

В рамках благотворительной акции «Строим хоспис вместе!» участники марафона могли пожертвовать средства на строительство второго хосписа в Татарстане. Собирает деньги и организует строительство второго хосписа Фонд имени Анжелы Вавиловой. Председатель правления фонда Владимир Вавилов также присутствовал на мероприятии.

«У сегодняшнего события три цели: благотворительность, поддержка своего здоровья и общение. Часть средств на хоспис нам выделяет государство, но остальные мы добираем с помощью таких благотворительных мероприятий. Ведь из маленьких ручейков реки большие образуются», – пояснил Вавилов.

Сейчас в казанском хосписе насчитывается 35 коек – 17 для детей и 18 для пациентов старше 18 лет. Еще 150 больных получают паллиативную помощь на дому благодаря усилиям трех бригад выездной хосписной службы.

Во втором хосписе предполагается оборудовать 30 хосписных коек и 30 коек сестринского ухода. На втором этаже создадут помещения гостиничного типа для родственников больных.

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