Челнинский театр показал три спектакля на Всероссийском театральном марафоне в Удмуртии

(Набережные Челны, 5 мая, «Татар-информ»). Татарский драматический театр Набережных Челнов показал три спектакля на Всероссийском театральном марафоне в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

В мае Удмуртия приняла эстафету Всероссийского театрального марафона от Татарстана. В рамках этого мероприятия перед жителями Ижевска выступил Набережночелнинский государственный татарский драматический театр.

Труппа привезла в столицу Удмуртии три спектакля. Один из них – «Слуга двух господ» по известной пьесе Карла Гольдони, несколько раз «на ура» прошедший в Автограде, и детский спектакль «Кошкин дом». Был представлен и спектакль «Смех сквозь слезы» по пьесе Рабита Батуллы.

Постановки сопровождались синхронным переводом с татарского на русский язык.

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