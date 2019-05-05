Татар-информ

5 мая 2019, 20:48

Культура

Челнинский театр показал три спектакля на Всероссийском театральном марафоне в Удмуртии

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Культура

Челнинский театр показал три спектакля на Всероссийском театральном марафоне в Удмуртии

В числе прочих труппа презентовала спектакль «Слуга двух господ», несколько раз с большим успехом прошедший в Автограде.

(Набережные Челны, 5 мая, «Татар-информ»). Татарский драматический театр Набережных Челнов показал три спектакля на Всероссийском театральном марафоне в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

В мае Удмуртия приняла эстафету Всероссийского театрального марафона от Татарстана. В рамках этого мероприятия перед жителями Ижевска выступил Набережночелнинский государственный татарский драматический театр.

Труппа привезла в столицу Удмуртии три спектакля. Один из них – «Слуга двух господ» по известной пьесе Карла Гольдони, несколько раз «на ура» прошедший в Автограде, и детский спектакль «Кошкин дом». Был представлен и спектакль «Смех сквозь слезы» по пьесе Рабита Батуллы.

Постановки сопровождались синхронным переводом с татарского на русский язык.

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